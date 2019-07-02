Появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС

Боевики атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас.\r\nОб этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.\r\nМедики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.\r\nЗа рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.\r\nСержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.\r\nОбстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist \r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.\r\nКроме того, два волонтера-медика получили пулевые ранения из-за обстрела боевиков в Донецкой области.