Появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС

Боевики атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас.

Об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.

Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Обстрел боевиками медицинского авто в зоне ООС. Фото: InfoResist

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Кроме того, два волонтера-медика получили пулевые ранения из-за обстрела боевиков в Донецкой области.