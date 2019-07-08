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08 июля 2019, понедельник, 08:39 129
Происшествия 2019-07-08T08:39:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреляли Новгородское, ранен мирный житель

На Донбассе боевики обстреляли Новгородское, ранен мирный житель

На Донбассе в результате обстрела боевиками был ранен местный житель поселка Новгородский. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на информацию украинской стороны совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

"6 июня, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел из оккупированной Горловки", - говорится в сообщении.

Так, по данным наблюдательной группы группа украинской стороны СЦКК, в результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской.

Также пожилой мужчина 1941 года рождения получил ранения. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Пострадавший находится в больнице, в городе Торецке.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ.

Ранее в ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.

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