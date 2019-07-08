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08 июля 2019, понедельник, 16:57 60
Происшествия 2019-07-08T17:02:16+03:00
Українські Новини
Медик подорвался на взрывном устройстве под Донецком

Медик подорвался на взрывном устройстве под Донецком

"Скорая". Фото: pogliad

После того, как двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком, волонтер-медик ранен из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 8 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 8 июля, около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - сказано в нем.

Военные-медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в лечебное учреждение вне района проведения ООС.

На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в областную клиническую больницу имени И. Мечникова в город Днипро.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом, появилось яркое видео.

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