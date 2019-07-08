Медик подорвался на взрывном устройстве под Донецком

После того, как двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком, в

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 8 июля, около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - сказано в нем.

Военные-медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в лечебное учреждение вне района проведения ООС.

На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в областную клиническую больницу имени И. Мечникова в город Днипро.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом, появилось яркое видео.