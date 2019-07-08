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08 июля 2019, понедельник, 14:30 449
Общество 2019-07-08T18:15:04+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев за компромиссы с РФ и "ЛДНР" ради мира на Донбассе, - опрос

Почти половина украинцев за компромиссы с РФ и "ЛДНР" ради мира на Донбассе, - опрос

Военный на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Военный на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

В то время, как на Донбассе боевики обстреляли Новгородское и ранен мирный житель, 48,8% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что ради мира на Донбассе необходимо идти на определенные компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом свидетельствую данные социологического опроса, передают Українські Новини.

При этом 20,1% респондентов считают, что необходимо вести прямые переговоры с Россией и боевиками, 17,4% - за восстановление мира силовым путем, 13,7% - затруднились ответить.

Кроме того, 50,2% опрошенных считают неприемлемым предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" для Донбасса, 48,5% - считают неприемлемым принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, 53,8% респондентов считают неприемлемым внесение изменений в Конституцию по предоставлению русскому языку статуса государственного.

61,5% респондентов не поддерживают в качестве компромисса полную амнистию для боевиков, 65,6% - не поддерживают проведение местных выборов на условиях боевиков, 52,9% - считают неприемлемыми особенные политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий Донбасса с Россией.

Против прямых переговоров с боевиками высказались 41% опрошенных, 43,3% - считают неприемлемым прекращение блокады железнодорожных путей и возобновления торговли с ЛНР и ДНР.

Опрос проводился с 13 июня по 20 июня среди 2 017 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, каждый второй гражданин Украины хочет, чтобы Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками ради мира.

Тем временем Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом.

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