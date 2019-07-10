Меркель снова на публике охватила дрожь: видео

Канцлер Германии Ангела Меркель уже в третий раз начала дрожать на публике, впервые это произошло во время встречи с Владимиром Зеленским. Сегодня ее охватила дрожь на встрече с премьер-министром Финляндии в Берлине. Об этом сообщает The Telegraph.

Видео со встречи появилось в соцсетях. На нем можно увидеть как дрожь охватывает все тело Меркель.





Выступая перед журналистами, Меркель сказала: «Я чувствую себя очень хорошо, нет необходимости волноваться».

Канцлер продолжила свои запланированные встречи после инцидента, и официального объяснения не было предложено.



Как сообщали Українські Новини, Меркель рассказала о состоянии своего здоровья.



Также Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время такого приступа Меркель пыталась сдержать себя руками, ей поднесли стакан воды, но отказалась.



Тем временем Зеленский призвал Трампа, Мэй, Макрона и Меркель на встречу с Путиным в Беларуси.



Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах и пригласила в Германию.









