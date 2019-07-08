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08 июля 2019, понедельник, 12:31 1453
Политика мира 2019-07-08T12:31:30+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал Путина, Трампа, Мэй, Меркель и Макрона встретиться в Беларуси и обсудить все вопросы

Зеленский призвал Путина, Трампа, Мэй, Меркель и Макрона встретиться в Беларуси и обсудить все вопросы

Президент Владимир Зеленский призывает Президента России Владимира Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй , канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, Президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Франции Эмануель Макрон. Место - думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить. Правда?" - сказал Зеленский.

Он заявил, что намерен обсудить с Путиным вопрос, чей Крым, и чьих войск нет на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский раскрыл свое видение языкового вопроса в Украине.

В свою очередь глава офиса Президента Зеленского Андрей Богдан за предоставление русскому на Донбассе статуса регионального

В то время как Дмитрий Разумков, лидер партии Зеленского "Слуга народа", против защиты русского языка в Украине на танках. 

В конце июня Конституционный Суд начал рассматривать конституционность постановления Верховной Рады о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Больше новостей о: Ангела Меркель Встреча Тереза Мэй Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп

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