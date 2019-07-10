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10 липня 2019, середа, 16:44 18
Європа 2019-07-10T18:00:03+03:00
Українські Новини
Меркель знову на публіці охопило тремтіння: відео

Меркель знову на публіці охопило тремтіння: відео

Ангела Меркель. Фото: facebook.com/AngelaMerkel
Ангела Меркель. Фото: facebook.com/AngelaMerkel

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже втретє почала тремтіти на публіці, вперше це сталося під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Сьогодні її охопило тремтіння на зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії в Берліні. Про це повідомляє The Telegraph.

Відео з зустрічі з'явилося в соцмережах. На ньому можна побачити як тремтіння охоплює все тіло Меркель.

Виступаючи перед журналістами, Меркель сказала: «Я відчуваю себе дуже добре, немає необхідності хвилюватися».

Канцлер продовжила свої заплановані зустрічі після інциденту, і офіційного пояснення не було запропоновано.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель розповіла про стан свого здоров'я.

Також Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Під час такого нападу Меркель намагалася стримати себе руками, їй піднесли склянку води, але відмовилася.

Тим часом Зеленський закликав Трампа, Мей, Макрона і Меркель на зустріч з Путіним в Білорусі.

Меркель привітала Зеленського з перемогою на президентських виборах і запросила до Німеччини.

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