Меркель знову на публіці охопило тремтіння: відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже втретє почала тремтіти на публіці, вперше це сталося під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Сьогодні її охопило тремтіння на зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії в Берліні. Про це повідомляє The Telegraph.Відео з зустрічі з'явилося в соцмережах. На ньому можна побачити як тремтіння охоплює все тіло Меркель.\r\n\r\nВиступаючи перед журналістами, Меркель сказала: «Я відчуваю себе дуже добре, немає необхідності хвилюватися».\r\nКанцлер продовжила свої заплановані зустрічі після інциденту, і офіційного пояснення не було запропоновано. Як повідомляли Українські Новини, Меркель розповіла про стан свого здоров'я.\r\nТакож Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Під час такого нападу Меркель намагалася стримати себе руками, їй піднесли склянку води, але відмовилася.Тим часом Зеленський закликав Трампа, Мей, Макрона і Меркель на зустріч з Путіним в Білорусі.Меркель привітала Зеленського з перемогою на президентських виборах і запросила до Німеччини.