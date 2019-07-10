Меркель знову на публіці охопило тремтіння: відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже втретє почала тремтіти на публіці, вперше це сталося під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Сьогодні її охопило тремтіння на зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії в Берліні. Про це повідомляє The Telegraph.

Відео з зустрічі з'явилося в соцмережах. На ньому можна побачити як тремтіння охоплює все тіло Меркель.

Виступаючи перед журналістами, Меркель сказала: «Я відчуваю себе дуже добре, немає необхідності хвилюватися».

Канцлер продовжила свої заплановані зустрічі після інциденту, і офіційного пояснення не було запропоновано.



Як повідомляли Українські Новини, Меркель розповіла про стан свого здоров'я.

Також Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Під час такого нападу Меркель намагалася стримати себе руками, їй піднесли склянку води, але відмовилася.



Тим часом Зеленський закликав Трампа, Мей, Макрона і Меркель на зустріч з Путіним в Білорусі.



Меркель привітала Зеленського з перемогою на президентських виборах і запросила до Німеччини.