Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

После того, как канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, она сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Неконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях - во время государственного визита Президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии в четверг.

Дрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.

На пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне ничего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала глава немецкого правительства.

Как сообщали Українські Новини, Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским.

Тем временем Меркель назвала причины ухода из политики.