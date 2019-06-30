Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

После того, как канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, она заявила в субботу, что ей нечего сказать о состоянии ее здоровья кроме того, что она в порядке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.\r\nНеконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях - во время государственного визита Президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии в четверг.\r\nДрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.\r\nНа пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.\r\n"Я понимаю ваш вопрос, но мне ничего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала глава немецкого правительства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским.\r\nТем временем Меркель назвала причины ухода из политики.