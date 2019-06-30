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30 июня 2019, воскресенье, 16:07 192
Жизнь 2019-06-30T16:27:47+03:00
Українські Новини
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Ангела Меркель.
Ангела Меркель.

После того, как канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, она заявила в субботу, что ей нечего сказать о состоянии ее здоровья кроме того, что она в порядке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Неконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях - во время государственного визита Президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии в четверг.

Дрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.

На пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне ничего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала глава немецкого правительства.

Как сообщали Українські Новини, Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским.

Тем временем Меркель назвала причины ухода из политики.

Больше новостей о: Ангела Меркель состояние здоровья канцлер Германии Ангела Меркель

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