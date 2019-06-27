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  • Не только с Зеленским: Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, но от воды она отказалась
27 июня 2019, четверг, 19:28 78
Европа 2019-06-27T19:36:53+03:00
Українські Новини
Не только с Зеленским: Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, но от воды она отказалась

Не только с Зеленским: Меркель стало плохо на встрече с еще одним президентом, но от воды она отказалась

После того, как 18 июня 64-летней канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Президентом Владимиром Зеленским, 27 июня у нее снова случился приступ дрожи на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает "Русская служба BBC".

Меркель затрясло, она пыталась сдержать себя руками. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

Как сообщает "BBC Украина", на видео с события видно как Меркель сжимает руку, когда ее тело трясет. Примерно через две минуты она уже выглядела нормально и пожала руку новому министру юстиции.

В прошлый раз Меркель трясло, когда она стояла рядом с Зеленским на палящем солнце. Тогда она сказала, что ей стало легче, после того, как она попила воды.

Меркель планирует вылететь в Японию на саммит G20, ее также ждут жесткие переговоры в воскресенье, когда она и другие лидеры ЕС встретятся, чтобы определить кандидата на пост президента Европейской комиссии, который заменит Жана-Клода Юнкера.

Немецкий телеканал NTV сообщает, что Меркель уже трясло в жару во время визита в Мексику в 2017 году, когда она участвовала в официальной церемонии.

Меркель имеет репутацию чрезвычайно выносливого человека. 

Как сообщали Українські Новини, самолет Меркель протаранил автомобиль в аэропорту. Также после 18 лет лидерства Меркель покинула пост главы ХДС.

Кроме того, ТОП-100 самых влиятельных женщин по версии Forbes возглавила Ангела Меркель.

Тем временем Меркель назвала причины ухода из политики.

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