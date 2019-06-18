Сегодня президент Владимир Украины, который уже успел встретиться с французским президентом Эммануелем Макроном, встретился с канцлером Германии Ангела Меркель. Во время встречи было заметно плохое самочувствие Меркель и дрожь по всему телу. Об этом сообщает Reuters. \r\nМеркель выглядела так, как будто она изо всех сил пыталась встать ровно, пока она и Зеленский слушали национальные гимны во время военных почестей по его прибытии.\r\nПозже она сообщила, что с тех пор она выпила воду и чувствует себя лучше.\r\n"С тех пор я выпила как минимум три стакана воды - мне это явно было нужно, и сейчас я чувствую себя хорошо", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HHfvJfVzw50" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщает в твиттере Deutsche Welle, во время встречи чиновников было 30 градусов за Цельсием, и канцлер заметно шаталась.\r\n\r\nНапомним, что в мае этого года личный самолет Ангелы Меркель столкнулся с автомобилем в аэропорту.\r\nРанее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию.