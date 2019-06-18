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18 июня 2019, вторник, 17:11 418
Внешняя политика 2019-06-18T17:12:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским

Видео дня: Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским

Сегодня президент Владимир Украины, который уже успел встретиться с французским президентом Эммануелем Макроном,  встретился с канцлером Германии Ангела Меркель. Во время встречи было заметно плохое самочувствие Меркель и дрожь по всему телу. Об этом сообщает Reuters

Меркель выглядела так, как будто она изо всех сил пыталась встать ровно, пока она и Зеленский слушали национальные гимны во время военных почестей по его прибытии.

Позже она сообщила, что с тех пор она выпила воду и чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила как минимум три стакана воды - мне это явно было нужно, и сейчас я чувствую себя хорошо", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Как сообщает в твиттере Deutsche Welle, во время встречи чиновников было 30 градусов за Цельсием, и канцлер заметно шаталась.

Напомним, что в мае этого года личный самолет Ангелы Меркель столкнулся с автомобилем в аэропорту.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию.

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