НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne за намерение провести телемост с РФ

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала NewsOne за намерение провести телемост с российским государственным телеканалом Россия24.

Об этом он сообщил в комментарии к посту в Василия Голованова в социальной сети Facebook, который получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.

"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Ранее в ГПУ заявили, что бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России.

Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".