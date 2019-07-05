Суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества Ющенко

Печерский районный суд Киева 9 июля рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.\r\nПо его словам, заседание должно было состояться в пятницу, однако его перенесли.\r\n"Суд перенес заседание на 9 июля, так как защита экс-президента не успела ознакомиться с самим ходатайством", - сообщил он.\r\nСудьем по делу является Пидпалый.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.\r\nА Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".\r\nРанее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".