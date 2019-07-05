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05 июля 2019, пятница, 23:35 867
Судебная власть 2019-07-05T23:36:02+03:00
Українські Новини
Суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества Ющенко

Суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества Ющенко

Печерский районный суд Киева 9 июля рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, заседание должно было состояться в пятницу, однако его перенесли.

"Суд перенес заседание на 9 июля, так как защита экс-президента не успела ознакомиться с самим ходатайством", - сообщил он.

Судьем по делу является Пидпалый.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.

А Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

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