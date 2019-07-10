Суд відмовився заарештувати майно Ющенка

Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, про що клопотала Генеральна прокуратура.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Суддя Підпалий відмовив в арешті", - повідомив він.

За його словами, дане рішення було прийнято 9 липня.

Він також повідомив, що суд виніс резолютивну частину рішення і зрозуміти мотиви відмови неможливо, поки не буде оприлюднена мотивувальна частина.

При цьому, коли суд оголосить мотивувальну частину, невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура просить суд накласти арешт на майно Ющенка, зокрема на його нерухомість.

А Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

Раніше ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру у пособництві Януковичу за володіння "Межигір'я".