В России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - написал Полозов.

Он уточнил, что последнему обвинение было предъявлено моряку Андрею Артеменко в ходе сегодняшних следственных действий.

По словам адвоката, предположительно на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

А тем временем, Зеленский уверен, что в ближайшее время украинские моряки вернутся из российского плена.

В России отреагировали на решение трибуналаООН по украинским морякам. Адвокат моряков заявил, что в Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков.

Песков заявил, что позиция России по освобождению украинских моряков не может измениться, а Волкер, что Россия должна освободить моряков.