подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 20:22 61
Политика мира 2019-07-09T20:22:48+03:00
Українські Новини
В России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам

В России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам

пленные моряки. Фото:
пленные моряки. Фото: "Громадське"

В России предъявили окончательное обвинение всем 24 пленным украинским морякам. Об этом координатор команды украинских моряков адвокатов Николай Полозов написал на своей странице в Facebook.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - написал Полозов.

Он уточнил, что последнему обвинение было предъявлено моряку Андрею Артеменко в ходе сегодняшних следственных действий.

По словам адвоката, предположительно на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

А тем временем, Зеленский уверен, что в ближайшее время украинские моряки вернутся из российского плена.

В России отреагировали на решение трибуналаООН по украинским морякам. Адвокат моряков заявил, что в Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков.

Песков заявил, что позиция России по освобождению украинских моряков не может измениться, а Волкер, что Россия должна освободить моряков.

Больше новостей о: российская агрессия Россия Обвинение Керченский пролив Пленные моряки

Архив
Новости
Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас 20:53
Киевская таможня ГФС получила благодарность от Национального олимпийского комитета 20:31
В России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам 20:22
Оправдательный вердикт для мэра Одессы Труханова - неожиданность для Саакашвили и Кивана, - блогер Алексей Голобуцкий 20:00
В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко 19:56
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok