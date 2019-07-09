У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам

"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 військовополоненим українським морякам. Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав Полозов.

Він уточнив, що останнім звинувачення було пред'явлено моряку Андрію Артеменко в ході сьогоднішніх слідчих дій.

За словами адвоката, ймовірно, наступного тижня наслідок звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

А тим часом, Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону.

В Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українським морякам. Адвокат моряків заявив, що в Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків.

Пєсков заявив, що позиція Росії по звільненню українських моряків не може змінитися, а Волкер, що Росія повинна звільнити моряків.