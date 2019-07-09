У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам

\r\nУ Росії пред'явили остаточне обвинувачення усім 24 українським полоненим морякам. Про це координатор команди українських моряків адвокатів Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.\r\n\r\n\r\n"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 військовополоненим українським морякам. Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав Полозов.\r\nВін уточнив, що останнім звинувачення було пред'явлено моряку Андрію Артеменко в ході сьогоднішніх слідчих дій.\r\nЗа словами адвоката, ймовірно, наступного тижня наслідок звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.\r\n\r\nА тим часом, Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону.\r\nВ Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українським морякам. Адвокат моряків заявив, що в Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків.\r\nПєсков заявив, що позиція Росії по звільненню українських моряків не може змінитися, а Волкер, що Росія повинна звільнити моряків.\r\n