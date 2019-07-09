підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 20:22 8
Політика світу 2019-07-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам

У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам

Полонені моряки. Фото:
Полонені моряки. Фото: "Громадське"

У Росії пред'явили остаточне обвинувачення усім 24 українським полоненим морякам. Про це координатор команди українських моряків адвокатів Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 військовополоненим українським морякам. Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав Полозов.

Він уточнив, що останнім звинувачення було пред'явлено моряку Андрію Артеменко в ході сьогоднішніх слідчих дій.

За словами адвоката, ймовірно, наступного тижня наслідок звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

А тим часом, Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону.

В Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українським морякам. Адвокат моряків заявив, що в Москві відновили слідчі дії з участю захоплених українських моряків.

Пєсков заявив, що позиція Росії по звільненню українських моряків не може змінитися, а Волкер, що Росія повинна звільнити моряків.

Більше новин про: Російська агресія полонені моряки

Архів
Новини
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
Київська митниця ДФС отримала подяку від Національного олімпійського комітету 20:31
У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам 20:22
Виправдувальний вердикт для мера Одеси Труханова - несподіванка для Саакашвілі і Кивана, - блогер Олексій Голобуцький 20:00
В Україні має бути один легітимний Верховний суд, - Власенко 19:56
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok