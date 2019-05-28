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28 мая 2019, вторник, 21:05 46
Внешняя политика 2019-05-28T21:06:13+03:00
Українські Новини
Россия должна освободить моряков, - Волкер

Россия должна освободить моряков, - Волкер

Пленные моряки. Фото:
Пленные моряки. Фото: "Громадське"

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают решение Трибунала ООН в Гамбурге относительно требования к РФ освободить пленных моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер заявил во время онлайн-брифинга во вторник.

"Мы полностью поддерживаем решения суда. Россия не имеет правовых оснований продолжать удерживать моряков. На них незаконно напали в международных водах и незаконно перевезли в Россию. Они должны считаться членами иностранных правительственных войск. Нет оснований удерживать их в России. Они должны быть немедленно освобождены", - заявил Курт Волкер.

Он добавил, что Россия дала понять, что она не намерена освобождать моряков. "Но наша позиция очень четкая: они должны это сделать", - констатировал представитель США.

Как сообщали Українськi Новини, трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков.

Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

Тем временем, в России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков.

В свою очередь, Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей.

Больше новостей о: Международный трибунал Курт Волкер Керченский кризис Пленные моряки

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