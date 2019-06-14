Зеленский уверен, что в ближайшее время украинские моряки вернутся из российского плена

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в правильности шагов своей команды для возвращения украинских моряков из российского плена и заверил, что "контролирует ситуацию".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.\r\n"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с семьями моряков, задержанных у Керченского пролива.\r\nЗеленский подчеркнул, что контролирует ситуацию.\r\nТакже во время встречи с семьями украинских моряков обсуждался закон, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.\r\nПрезидент отметил, что его принятие нынешним парламентом невозможно из-за его недееспособности.\r\nОн убежден, что законопроект рассмотрят депутаты нового созыва.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам. Адвокат моряков заявил, что в Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков.\r\nПесков заявил, что позиция России по освобождению украинских моряков не может измениться, а Волкер, что Россия должна освободить моряков.