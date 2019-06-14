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14 июня 2019, пятница, 19:53 19
Президент 2019-06-14T19:59:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уверен, что в ближайшее время украинские моряки вернутся из российского плена

Зеленский уверен, что в ближайшее время украинские моряки вернутся из российского плена

Пленные моряки. Фото:
Пленные моряки. Фото: "Громадське"

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в правильности шагов своей команды для возвращения украинских моряков из российского плена и заверил, что "контролирует ситуацию".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с семьями моряков, задержанных у Керченского пролива.

Зеленский подчеркнул, что контролирует ситуацию.

Также во время встречи с семьями украинских моряков обсуждался закон, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

Президент отметил, что его принятие нынешним парламентом невозможно из-за его недееспособности.

Он убежден, что законопроект рассмотрят депутаты нового созыва.

Как сообщали Українськi Новини, в России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам. Адвокат моряков заявил, что в Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков.

Песков заявил, что позиция России по освобождению украинских моряков не может измениться, а Волкер, что Россия должна освободить моряков.

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