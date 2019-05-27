Позиция России об освобождении украинских моряков не может измениться, - Песков

Позиция России по поводу освобождения захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива украинских моряков не может измениться, несмотря на решение международного Трибунала об их освобождении.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

Так, Кремль считает, что они должны завершить следствие и судить украинцев "за нарушение закона о границе".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и должен состояться суд", - сказал Песков в воскресенье, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.

Как сообщали Українські Новини, в России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков, в котором ранее РФ отказалась участвовать.

МИД России считает, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать инцидент, который случился 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Тем временем суд в России продлил арест всем пленным украинским морякам.