В Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков, - адвокат

Вчера, 3 июня, в Москве возобновились следственные действия с участием украинских моряков, которые были захвачены ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.\r\n"Следователи проводят ознакомление военнопленных и их адвокатов с ранее назначенными и выполненными экспертизами. В течение сегодняшнего дня следственные действия проводятся в отношении Михаила Власюка и Юрия Будзыло", – говорится в сообщении.\r\nТакже Полозов отметил, что для предоставления отчета Международному трибуналу ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских кораблей и 24 членов их экипажей у российской власти осталось 22 дня.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей.\r\nТем временем, в России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков.