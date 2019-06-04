В Москве возобновили следственные действия с участием захваченных украинских моряков, - адвокат

Вчера, 3 июня, в Москве возобновились следственные действия с участием украинских моряков, которые были захвачены ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Следователи проводят ознакомление военнопленных и их адвокатов с ранее назначенными и выполненными экспертизами. В течение сегодняшнего дня следственные действия проводятся в отношении Михаила Власюка и Юрия Будзыло", – говорится в сообщении.

Также Полозов отметил, что для предоставления отчета Международному трибуналу ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских кораблей и 24 членов их экипажей у российской власти осталось 22 дня.

Как сообщали Українські Новини, Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей.

Тем временем, в России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков.