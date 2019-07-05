Руководить Госуправлением делами хотят директор "Укрдома" и адвокат Корбана

Директор "Украинского дома", куда Владимир Зеленский собирается переместить Офис Президента, и адвокат бывшего соратника Игоря Коломойского, экс-лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана подали документы на участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам государственной службы на запрос Українських Новин.

Документы принимались до 3 июля включительно, а первый этап проверки начался в пятницу.

Всего документы подали 26 лиц.

Среди них Юрий Стельмащук (директор "Укрдома") и Алексей Шевчук (адвокат, защищавший интересы Корбана, бывшего советника министра внутренних дел Ильи Кивы, депутатов Верховной Рады Александра Онищенко и Борислава Розенблата).

В конкурсе участвуют действующие сотрудники ГУД: временно исполняющий обязанности руководителя Сергей Борзов, руководитель управления санаторно-курортных учреждений Дмитрий Слободянюк и заместитель руководителя секретариата по обесепечению работы руководителя госслужбы Артем Сусков.

Также на должность претендуют заместитель директора департамента государственного имущества Министерства внутренних дел Фархад Фархадов, начальник управления имуществом Высшего совета правосудия Владимир Власов, начальник управления ресурсного обеспечения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Тарас Тарасенко.

Кроме того, документы подали: член Национальной комиссии государственного регулирования связи и нформатизации Александр Скляров, руководящий делами Ощадбанка Роман Козий, заместитель начальника отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Катерина Задоенко, председатель Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко, директор "Бровары-Авто" Александр Погорилый, менеджер департамента земельных отношений аппарата управления "Укргаздобычи" Андрей Богданов.

Также в конкурсе участвуют: главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами Киевского городского совета Вадим Кривицкий; советник министра молодежи и спорта, президент Федерации фигурного катания Михаил Макаров; экс-помощник председателя Верховной Рады Андрея Парубия, сын обвиняемого в коррупции бывшего директора Института агроэкологии и природопользования Любомир Фурдичко; адвокат Ирина Исаева; старший менеджер компании "Амазон сервисез Европа" Андрей Лукьяненко и физлицо-предприниматель Андрей Свинаренко.

Кроме того, на занятие должности руководителя ГУД претендуют 6 временно безработных: Валерий Безус (экс-заместитель главы исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета), Андрей Левитан (экс-специалист департамента экологии Киевской областной государственной администрации), Леонид Качуровский (супруг директора департамента администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации), Валерий Деркач, Юрий Бродовский и Вадим Голыш.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский уволил руководителя ГУД, назначенного Петром Порошенко.

Нового руководителя ГУД Зеленский решил назначить по итогам конкурсного отбора.

Госуправление делами израсходовало в 2018 году 1 млрд гривен на обслуживание Порошенко и Администрации Президента.