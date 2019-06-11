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11 июня 2019, вторник, 08:30 880 Документ
Президент 2019-06-11T08:30:01+03:00
Українські Новини
Оклад спикера Зеленского составляет почти 16 тыс. гривен

Оклад спикера Зеленского составляет почти 16 тыс. гривен

Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

Другая информация отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

 

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