Оклад спикера Зеленского составляет почти 16 тыс. гривен

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.\r\n"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.\r\nДругая информация отсутствует.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.\r\n30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.\r\nКоманда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.\r\n