Оклад спикера Зеленского составляет почти 16 тыс. гривен

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

Другая информация отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.