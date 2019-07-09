Зеленський отримує близько 1 тис. гривень в день за роботу Президента

Перша заробітна плата Президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.\r\n"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. в травні 2019 року з моменту вступу на пост нараховано в розмірі посадового окладу – 12 727 гривні, у червні 2019 року - 28 000 гривень", - сказано в ній.\r\n\r\nЗеленський приступив до обов'язків глави держави 20 травня.\r\nВідповідно, один його робочий день оцінювався 1 273 гривнями у травні і 1 555 гривнями у червні.\r\nУ перерахунку на всі дні місяця глава держави отримував 1 061 гривню і 933 гривні відповідно.\r\nВодночас, якщо розраховувати виплачену, а не нараховану зарплату, то сума буде меншою.\r\n"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено. З нарахованої заробітної плати сплачено податки і збори згідно з чинним законодавством: у травні 2019 року - 2 482 гривні, у червні - 5 460 гривень", - йдеться у відповіді.\r\nТаким чином, за травень Зеленському було виплачено 10 245 гривень зарплати, а за червень - 22 540.\r\nВідповідно, це 854 гривні на день або 1 025 гривень за робочий день в травні і 751 гривня в день або 1 252 гривні за робочий день у червні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в ході передвиборної кампанії Зеленський оголосив флешмоб "Я клоун" і закликав "назвати свою зарплату, стипендію, пенсію та інше, що робить тебе клоуном".\r\nОклад спікера Зеленського вищий ніж перша зарплата самого Президента.\r\nЗа 2017 рік Зеленський задекларував квартиру в Британії, будинок в Іванковичах і рахунки за кордоном. За 2018 Зеленський задекларував віллу в Італії.\r\nПетро Порошенко віддавав всю свою зарплату своєму ж благодійному фонду з 2014 року.