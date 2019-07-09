подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 10:22 371
Финансы 2019-07-09T10:26:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обменниках подскочил

Курс рубля в обменниках подскочил

Во вторник, 9 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 8 июля, повысился на 6 копеек и составил 3,69 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 9 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,69 4,20
Максимальный 3,98 5,00
Минимальный 3,00 4,02

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 9 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 июля на 8,08 коп. до 25,8306 UAH/USD, курс покупки - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH/USD.

За первый месяц лета курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3 UAH/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9 UAH/USD.

Тем временем банкиры к концу 2019 года спрогнозировали умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.

Больше новостей о: Обмен валют курс рубля курс рубля к гривне руб грн курс рубля в Киеве

Архив
Новости
В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами 13:27
Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ 13:25 Фото
Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne 13:19
ГБР намерено арестовать все имущество и акции "Кузни" 13:14 Документ
"Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft могут получить совместный контроль над "Мотор Сич" 13:07
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok