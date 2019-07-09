В обменниках Киева доллар и евро продолжают дешеветь

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 июля на 8,08 коп. до 25,8306 UAH\/USD, курс покупки - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,67 коп. до 28,5625 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 16,42 коп. до 29,0766 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,4972\r\n25,8306\r\n28,5625\r\n29,0766\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,6500\r\n26,1000\r\n28,9000\r\n29,5000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,0000\r\n25,7000\r\n28,0000\r\n28,8800\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nС 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH\/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH\/USD\r\nК концу года банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD .\r\nКроме того, эксперты сделали прогноз прогноз курса валют к гривне и роста цен на третий квартал 2019.