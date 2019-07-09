В обменниках Киева доллар и евро продолжают дешеветь

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 июля на 8,08 коп. до 25,8306 UAH/USD, курс покупки - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,67 коп. до 28,5625 UAH/EUR, курс продажи понизился на 16,42 коп. до 29,0766 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,4972 25,8306 28,5625 29,0766 3,69 4,20 Максимальный 25,6500 26,1000 28,9000 29,5000 3,98 5,00 Минимальный 25,0000 25,7000 28,0000 28,8800 3,00 4,02

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

С 3 по 27 июня курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3009 UAH/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9965 UAH/USD

К концу года банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD .

Кроме того, эксперты сделали прогноз прогноз курса валют к гривне и роста цен на третий квартал 2019.