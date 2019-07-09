Курс рубля в обмінниках підскочив

У вівторок, 9 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 8 липня, підвищився на 6 копійок і становив 3,69 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 9 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок, 9 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 липня на коп. до 8,08 25,8306 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH\/USD.\r\nЗа перший місяць літа курс продажу готівкового долара знизився на 64,35% до 26,3 UAH\/USD, купівлі знизився на 55,89% до 25,9 UAH\/USD.\r\nТим часом банкіри до кінця 2019 року спрогнозували помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.