Курс рубля в обмінниках підскочив

У вівторок, 9 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 8 липня, підвищився на 6 копійок і становив 3,69 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 9 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,69 4,20 Максимальний 3,98 5,00 Мінімальний 3,00 4,02

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 9 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 липня на коп. до 8,08 25,8306 UAH/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH/USD.

За перший місяць літа курс продажу готівкового долара знизився на 64,35% до 26,3 UAH/USD, купівлі знизився на 55,89% до 25,9 UAH/USD.

Тим часом банкіри до кінця 2019 року спрогнозували помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.