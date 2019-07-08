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08 июля 2019, понедельник, 22:25 159
Политика 2019-07-08T22:25:47+03:00
Українські Новини
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах

Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах

Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого ГБР начало расследование о выводе $34 млн наличными из своего банка после инаугурации Зеленского, выразил возмущение, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании в Верховную Раду кричат "Ганьба!".

Он пообещал "дать по морде" недовольным. Об этом сообщает RT.

Ранее было опубликовало видео встречи Порошенко с горожанами в Хмельницком, где в его адрес раздаются выкрики "Ганьба!".

"И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет "Позор". В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками", - сказал Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком Порошенко встретили криками "Ганьба".

За последние два месяца Порошенко снял в своем банке наличными 340 кг долларов США.

Ранее Порошенко на встрече с жителями Каменца-Подольського назвал Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", вопреки свежепридуманному в Раде закону о дематюкации.

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