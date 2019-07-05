Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом

Пятый президент Петр Порошенко на встрече с жителями Каменца-Подольського назвал Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", вопреки свежепридуманному в Раде закону о дематюкации. Так он отреагировал на то, что на встречу пришли сторонники Шария с красными шариками. Об этом сообщает Youtube - канал Kamianets Кам'янець Каменец.

"Наша команда отменила реестрацию Шария, кремлевского ублюдка, который нанимает за 30 серебренников таких молодых людей", - заявил он.

Кроме того, Порошенко отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".

"За кремлевские деньги они нанимают нам таких выбл*ядков. Позор Шарию!", - добавил Порошенко.

Канал также прокомментировал выступление Порошенко.

"Вчера Петр Алексеевич отжог в нашем городе:

- назвал Шария кремлевским ублюдком

- его фанатов, которые стоят за "кремлевские деньги" - выблядками

- скандировал со сцены "По-ро-шен-ко"

Хороший тамада, но конкурсы неинтересные", - сообщалось в канале.

Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

Ранее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.