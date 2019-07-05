ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

Государственное бюро расследований подтвердило, что по делу об отмывании преступных доходов начало расследование обстоятельств снятия в течении последнего месяца Порошенко 34 миллионов наличных долларов в Международном инвестиционном банке. Об этом сообщает юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко с 17 мая по 17 июня снимал суммы, эквивалентные 1-2 миллионам долларов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке". Всего были обналичены 34 миллиона долларов. Следователи проверяют эту информацию в связи с делом о продаже завода "Кузня на Рыбальском" на предмет уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщали Українські Новини, за последние два месяца Порошенко снял в своем банке наличными 340 кг долларов США.

1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.