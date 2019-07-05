подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 22:05 866
Судебная власть 2019-07-05T22:05:36+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

Государственное бюро расследований подтвердило, что по делу об отмывании преступных доходов начало расследование обстоятельств снятия в течении последнего месяца Порошенко 34 миллионов наличных долларов в Международном инвестиционном банке. Об этом сообщает юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко с 17 мая по 17 июня снимал суммы, эквивалентные 1-2 миллионам долларов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке". Всего были обналичены 34 миллиона долларов. Следователи проверяют эту информацию в связи с делом о продаже завода "Кузня на Рыбальском" на предмет уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщали Українські Новини, за последние два месяца Порошенко снял в своем банке наличными 340 кг долларов США.

1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Больше новостей о: Андрей Портнов ГБР Петр Порошенко

Архив
Новости
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров 22:34
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
Кот, наблюдающий за фейерверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кот, наблюдающий за фейерверком, стал звездой сети 21:32
В катастрофе судна в Черном море погибли 2 человека 21:09
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok