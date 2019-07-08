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08 июля 2019, понедельник, 08:03 850
Общество 2019-07-08T08:16:02+03:00
Українські Новини
В Хмельницком Порошенко встретили криками "Ганьба"

В Хмельницком Порошенко встретили криками "Ганьба"

Во время предвыборного тура Петра Порошенко неласково приняли в Хмельницком. Местные жители встретили лидера "Европейской солидарности" криками "Ганьба!" Видео прохладной встречи горожанами экс-президента опубликовал на своей Facebook-странице украинский предприниматель и народный депутат Верховной рады 7 и 8 созывов Александр Онищенко.

В ролике видно, как Порошенко уверенно шагает по улицам города, пожимает руки жителям и приветствует их. Однако в ответ на очередное "доброго дня!" кто-то начинает скандировать: "Ганьба!" Кричащего мгновенно поддерживает окружающая толпа, из которой раздаются возглас "иди отсюда!" и обидные слова. 

Видео: Facebook/ aleksandr.onyshenko

"Петру Алексеевичу устроили "Ганьбу!" в, как он любит говорить, "фантастичному" Хмельницком", - прокомментировал видеозапись Онищенко.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко на встрече с жителями Каменца-Подольського назвал Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", вопреки свежепридуманному в Раде закону о дематюкации.

Экс-кандидатка от "Европейской солидарности" подозревается в избиении двух людей.

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