За последние два месяца Порошенко снял в своем банке наличными 340 кг долларов США, - Портнов

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко снял в своем банке 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен", - написал он.

В результате более глубокого изучения вопроса и контакта с банковскими чиновниками оказалось, в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США наличными.

"То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр", - утверждает Портнов.

По его словам, по данному факту в ГБР было зарегистрировано ходатайство с конкретными фактами и датами.

"Мы планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах. Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли - просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов", - написал юрист.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР 5 заявлений на Петра Порошенко, в которых он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть. Также Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.