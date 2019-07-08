Порошенко пообіцяв "дати по морді" тим, хто кричить йому "Ганьба!" на мітингах

Екс-президент України Петро Порошенко, проти якого ДБР початок розслідування про виведення $34 млн готівкою зі свого банку після інавгурації Зеленського, висловив обурення, що на його зустрічі з виборцями в рамках передвиборної кампанії до Верховної Ради кричать "Ганьба!".

Він пообіцяв "дати по морді" незадоволеним. Про це повідомляє RT.

Раніше було опублікувало відео зустрічі Порошенка з городянами у Хмельницькому, де на його адресу лунають вигуки "Ганьба!".

"І вони думають, що ми будемо постійно спостерігати, і щоб нас подолати, досить заслати одного провокатора, який крикне "Ганьба". В наступний раз по морді отримаєте! Добро має бути з кулаками", - сказав Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, у Хмельницькому Порошенко зустріли криками "Ганьба".

За останні два місяці Порошенко зняв своєму банку готівкою 340 кг доларів США.

Раніше Порошенко на зустрічі з жителями Кам'янця-Подільського назвав Анатолія Шарія "кремлівським покидьком" всупереч зареєстрованому в Раді закону про дематюкацію.