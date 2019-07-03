Дематюкатор и дематюкаторша: в соцсетях смеются над законом о запрете "матюков"

На сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование матерных слов. Официально он называется "про дематюкацию языка", а его автором является Комитет свободы слова.\r\nИ понеслось - такая забавная новость знатно развеселила пользователей соцсетей, которые высмеивают возможное принятие закона. Высказаться по поводу смешного законопроекта с не менее смешным названием поспешили многие пользователи соцсетей. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nА вот два года назад произошел вопиющий случая - мужчина сделал нецензурную надпись на здании Рады.\r\nА чиновникам Минюста запретили повышать голос при общении.