Ураган на Закарпатье наделал много бед в регионе - сотни домов остались без крыш, деревья попадали на дороги. В сети появилось сорванные ветром крыши с домов и огромный град размером с грецкий орех.

На видео, снятом в селе Сюрте Ужгородского района Закарпатской области видно, что ветром посносило крыши с многих сооружений. Новые двухэтажные коттеджи стоят без крыш - настолько мощный был ураган. Повреждены крыши множества жилых домов, детских садов, сельского совета и школы, повалены десятки деревьев.

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов Закарпатья повреждены крыши 95 жилых домов, двух детских садов, сельского совета и школы, повалены десятки деревьев.

В селе Сюртэ Иршавского района в результате падения обломков крыши пострадали два человека, которые от госпитализации отказались. Читай также: Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек В ГСЧС Закарпатья уточнили, что травмы получили две жительницы села Сюртэ 1976 и 1982 годов рождения. Также на территории области обесточены 26 населенных пунктов, из которых 10 - полностью.

Тем временем из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших. Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыши электричества. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град.