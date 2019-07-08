Зеленский уволил первого зампреда АМКУ Нижник без объяснения причин

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) - государственного уполномоченного Марию Нижник.

Об этом говорится в указе Президента №496/2019 от 8 июля, передают Українськi Новини.

На должности первого зампредседателя АМКУ - государственного уполномоченного Нижник работала с июля 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Андрея Вовка и уполномоченных Валерия Поюховича и Агию Загребельскую.

Также Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Тем временем Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена. Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций.

Зеленский намерен сменить всех губернаторов.