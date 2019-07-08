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08 июля 2019, понедельник, 15:48 724
Президент 2019-07-08T15:49:50+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил первого зампреда АМКУ Нижник без объяснения причин

Зеленский уволил первого зампреда АМКУ Нижник без объяснения причин

Мария Нижник. Фото: AequoLawFirm/Facebook
Мария Нижник. Фото: AequoLawFirm/Facebook

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) - государственного уполномоченного Марию Нижник.

Об этом говорится в указе Президента №496/2019 от 8 июля, передают Українськi Новини.

На должности первого зампредседателя АМКУ - государственного уполномоченного Нижник работала с июля 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Андрея Вовка и уполномоченных Валерия Поюховича и Агию Загребельскую.

Также Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Тем временем Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена. Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций.

Зеленский намерен сменить всех губернаторов.

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