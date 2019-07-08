подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 13:23 330
Президент 2019-07-08T13:23:29+03:00
Українські Новини
Зеленский намерен внести в Раду законопроект о люстрации Президента, - Стефанчук

Зеленский намерен внести в Раду законопроект о люстрации Президента, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

Об этом сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук во время согласительного совета парламента в понедельник, передают Українські Новини.

"Одной из инициатив Президента, которая будет внесена в Верховную Раду, которую мы дорабатываем сейчас о том, что много кто говорит, что Президент как-то противится люстрации, мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента", - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что согласно законопроекту, под люстрацию будут подпадать также депутаты и чиновники.

Напомним, ранее, комментируя назначение на пост главы Администрации президента Андрея Богдана, Сергей Петухов заявил, что поскольку должность главы АП прямо указана в законе о люстрации, то человек, назначаемый на эту должность, должен соответствовать нормам этого закона.

Там временем сам Андрей Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой Администрации президента, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Перед выборами президента Андрей Богдан объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.

Больше новостей о: Закон о люстрации Владимир Зеленский

Архив
Новости
Структуру местных судов лучше сочетать с административно-территориальным устройством, - Сирый 13:49
NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы 13:39
Акция
Приговор убийцам Гандзюк обжалован 13:38
Жители Днепропетровской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов 13:28
Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник 13:27 Карта
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok