Зеленский намерен внести в Раду законопроект о люстрации Президента, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

Об этом сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук во время согласительного совета парламента в понедельник, передают Українські Новини.

"Одной из инициатив Президента, которая будет внесена в Верховную Раду, которую мы дорабатываем сейчас о том, что много кто говорит, что Президент как-то противится люстрации, мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента", - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что согласно законопроекту, под люстрацию будут подпадать также депутаты и чиновники.

Напомним, ранее, комментируя назначение на пост главы Администрации президента Андрея Богдана, Сергей Петухов заявил, что поскольку должность главы АП прямо указана в законе о люстрации, то человек, назначаемый на эту должность, должен соответствовать нормам этого закона.

Там временем сам Андрей Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой Администрации президента, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Перед выборами президента Андрей Богдан объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.