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08 липня 2019, понеділок, 13:23 15
Президент 2019-07-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський має намір внести в Раду законопроект про люстрацію Президента, - Стефанчук

Зеленський має намір внести в Раду законопроект про люстрацію Президента, - Стефанчук

Президент Володимир Зеленський має намір внести у Верховну Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

Про це повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефачук під час погоджувальної ради парламенту в понеділок, передають Українські Новини.

"Однією з ініціатив Президента, яка буде внесена у Верховну Раду, яку ми зараз допрацьовуємо про те, що багато хто говорить, що Президент як-то противиться люстрації, ми будемо вносити законопроект про розширення суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента", - сказав він.

Стефанчук підкреслив, що згідно із законопроектом, під люстрацію будуть підпадати також депутати і чиновники.

Нагадаємо, раніше, коментуючи призначення на посаду глави Адміністрації президента Андрія Богдана, Сергій Півнів заявив, що оскільки посада голови АП прямо зазначена в законі про люстрацію, то людина, який призначається на цю посаду, повинен відповідати нормам цього закону.

Там часом сам Андрій Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою Адміністрації президента, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

Перед виборами президента Андрій Богдан пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.

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