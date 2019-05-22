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22 мая 2019, среда, 17:55 89
Политика 2019-05-22T17:55:51+03:00
Українські Новини
В Минюсте Зеленскому заявили, что Богдан попадает под люстрацию

В Минюсте Зеленскому заявили, что Богдан попадает под люстрацию

В Минюсте заявили, что поскольку должность главы Администрации президента прямо указана в законе о люстрации, то человек, назначаемый на эту должность, должен соответствовать нормам этого закона. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения. Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - добавил он.

По его словам, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа.

"В реестре люстрованих лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц внесенные в реестр люстрованих лиц", - написал Петухов.

Напомним, Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Тем временем Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.

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