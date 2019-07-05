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05 июля 2019, пятница, 17:44 527
Экономика 2019-07-05T17:45:01+03:00
Українські Новини
Население стало еще больше сдавать наличной валюты, чем покупать

Население стало еще больше сдавать наличной валюты, чем покупать

В июне население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года.

В июне население продало 1 161,6 млн долларов и купило 985,6 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.

Кроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.

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