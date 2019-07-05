Население стало еще больше сдавать наличной валюты, чем покупать

В июне население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.\r\nОб этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.\r\nНа наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года.\r\nВ июне население продало 1 161,6 млн долларов и купило 985,6 млн долларов.\r\nТаким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.\r\nКак сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH\/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.\r\nКроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\nПеред выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.