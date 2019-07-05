Доллар на межбанке продолжает стремительно дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 13 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 25,66 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,75-25,79 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,67-25,71 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,64-25,68 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,43% с 27,72 UAH\/USD до 25,66 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nТем временем банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD и умеренную девальвацию к концу года.\r\nВ пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\n