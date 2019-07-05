Доллар на межбанке продолжает стремительно дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 13 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 25,66 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,75-25,79 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,67-25,71 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,64-25,68 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,43% с 27,72 UAH/USD до 25,66 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию к концу года.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.