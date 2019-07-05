Долар на міжбанку продовжує стрімко дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 13 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 25,66 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,75-25,79 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,67-25,71 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,64-25,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,43% з 27,72 UAH/USD до 25,66 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Тим часом банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.