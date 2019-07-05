Долар на міжбанку продовжує стрімко дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 13 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 25,66 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,75-25,79 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,67-25,71 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,64-25,68 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,43% з 27,72 UAH\/USD до 25,66 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.\r\nТим часом банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD і помірну девальвацію до кінця року.\r\nУ п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\n