подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 20:13 51
Экономика 2019-07-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова укрепилась на 13 копеек

Гривна на межбанке снова укрепилась на 13 копеек

Деньги. Курс валют. Гривна. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Курс валют. Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 24 коп. в четверг укрепился на 13 коп. до 25,81 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,93-25,97 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,86-25,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,78-25,82 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,89% с 27,72 UAH/USD до 25,81 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам.

Тем временем, курс рубля в киевских обменниках почти не изменился в четверг, а евро и доллар существенно просели.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны Курс валют Межбанк

Архив
Новости
Одесские ячейки Оппозиционного блока перешли в "Платформу" Бойко 21:38
Указ Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию, - Лавринович 21:15
Бойко на форуме в Дружковке рассказал, как договорился в России о скидке на газ 20:49
Двое мальчиков утонули на озере Свитязь 20:43
На рынке электроэнергии ценопад, - Маляр 20:27
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok