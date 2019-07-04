Гривна на межбанке снова укрепилась на 13 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 24 коп. в четверг укрепился на 13 коп. до 25,81 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,93-25,97 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,86-25,90 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,78-25,82 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,89% с 27,72 UAH\/USD до 25,81 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам.\r\nТем временем, курс рубля в киевских обменниках почти не изменился в четверг, а евро и доллар существенно просели.