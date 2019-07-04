Гривна на межбанке снова укрепилась на 13 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 24 коп. в четверг укрепился на 13 коп. до 25,81 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,93-25,97 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,86-25,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,78-25,82 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,89% с 27,72 UAH/USD до 25,81 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам.

Тем временем, курс рубля в киевских обменниках почти не изменился в четверг, а евро и доллар существенно просели.