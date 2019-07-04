подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 13:06 702
Политика 2019-07-04T15:00:04+03:00
Українські Новини
"Голос" намерен внести изменения в закон о люстрации

"Голос" намерен внести изменения в закон о люстрации

Голос. Фото: @RomanKravets/Twiter
Голос. Фото: @RomanKravets/Twiter

Партия "Голос" намерена внести изменения в закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Об этом Українським Новинам сообщил один из членов команды "Голоса" и кандидат в депутаты Рады от партии Ярослав Юрчишин.

"Конечно будем дополнять (закон)", - сказал он.

По его словам, партия предложит законопроект о внесении изменений в закон о люстрации после прихода в Верховную Раду.

Также он сообщил, что в случае отмены Конституционным Судом действующего закона о люстрации, "Голос" внесет новый проект закона в парламент.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат в нардепы от "Голоса" Юрчишин не считает агитацией концертный тур Вакарчука.

200 сторонников "Свободы", "Нацкорпуса" и "Евросолидарности" митинговали у КС против возможной отмены закона о люстрации.

43,2% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9,4% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,3% -" Голос" Святослава Вакарчука, 8,2% -" Европейскую солидарность" на выборах Верховной Рады.

Тем временем ПАСЕ призывало Украину привести закон о люстрации в соответствие с рекомендациями "Венецианской комиссии". 

Больше новостей о: Закон о люстрации Голос Ярослав Юрчишин

Архив
Новости
Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом 15:39
У Зеленского падает, у Бойко растет: свежие рейтинги 15:36
Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК, - Ярослав Романенко 15:25
Известная харьковчанка Багалей обратилась к Зеленскому из-за израильского гражданства кандидата от "Слуги народа" Куницкого 15:24
Будущий губернатор Луганской области Комарницкий не знает, почему Зеленский хочет назначить именно его 15:24
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok