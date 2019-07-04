"Голос" намерен внести изменения в закон о люстрации

Партия "Голос" намерена внести изменения в закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Об этом Українським Новинам сообщил один из членов команды "Голоса" и кандидат в депутаты Рады от партии Ярослав Юрчишин.

"Конечно будем дополнять (закон)", - сказал он.

По его словам, партия предложит законопроект о внесении изменений в закон о люстрации после прихода в Верховную Раду.

Также он сообщил, что в случае отмены Конституционным Судом действующего закона о люстрации, "Голос" внесет новый проект закона в парламент.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат в нардепы от "Голоса" Юрчишин не считает агитацией концертный тур Вакарчука.

200 сторонников "Свободы", "Нацкорпуса" и "Евросолидарности" митинговали у КС против возможной отмены закона о люстрации.

43,2% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9,4% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,3% -" Голос" Святослава Вакарчука, 8,2% -" Европейскую солидарность" на выборах Верховной Рады.

Тем временем ПАСЕ призывало Украину привести закон о люстрации в соответствие с рекомендациями "Венецианской комиссии".