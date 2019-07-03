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03 июля 2019, среда, 16:22 2167
Внешняя политика 2019-07-03T16:24:03+03:00
Українські Новини
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ

Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ

Зеленский на конференции по вопросам реформ в Украине. Фото: сайт Президента Украины
Зеленский на конференции по вопросам реформ в Украине. Фото: сайт Президента Украины

"Североамериканский дебют" Президента Владимира Зеленского, который на три дня прилетел в Канаду, оказался в центре внимания ведущего канадского издания National Post, сообщает "BBC Украина".

"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни", - отмечает газета.

Как отмечает издание, мировое сообщество ожидает, что Зеленский продолжать внедрять реформы, которые начал его предшественник Петр Порошенко.

Об этом на конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто говорил и спецпредставитель США Курт Волкер. Он отметил, что для развития экономики Украины нужны инвестиции, а этому препятствует слабая судебная система, которая не добавляет инвесторам уверенности в защите их вложений.

"Но при этом США уверены, что Зеленский сможет достичь ускорения реформ в Украине", - считает газета.

Издание также отмечает, что то, что Канаду новый Президент посетил более чем за месяц до своего первого визита в США, не является случайностью.

"Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что это свидетельствует о значимости, которую Зеленский предоставляет отношениям между двумя странами, которые развивались в течение последних 28 лет", - отмечает National Post.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский провел первые встречи в рамках поездки в Канаду. Также Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о ЗСТ с Украиной.

Кроме того, Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.

Тем временем Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины.

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