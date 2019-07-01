Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Второй месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.\r\nОб этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.\r\nВ частности, незначительные магнитные колебания пройдут в начале июля.\r\n\r\nВ остальные дни месяца, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная. \r\nМагнитные бури в июле. Фото: tesis.lebedev.ru\r\nВ период магнитных бурь медики рекомендуют меньше использовать телефон и меньше времени проводить за компьютером. В эти дни как можно больше времени рекомендуется провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. \r\nГипертоникам советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.\r\nТакже в эти дни у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.\r\nТем временем, сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели.