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01 июля 2019, понедельник, 09:17 403 Инфографика
Жизнь 2019-07-01T09:43:44+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитная буря. Фото: zak-kor.net
Магнитная буря. Фото: zak-kor.net

Второй месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, незначительные магнитные колебания пройдут в начале июля.

В остальные дни месяца, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная. 

Магнитные бури в июле. Фото: tesis.lebedev.ruМагнитные бури в июле. Фото: tesis.lebedev.ru

В период магнитных бурь медики рекомендуют меньше использовать телефон и меньше времени проводить за компьютером. В эти дни как можно больше времени рекомендуется провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. 

Гипертоникам советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

Также в эти дни у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.

Тем временем, сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели.

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