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  • В Україні похолодає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня і Івана Купала
04 липня 2019, четвер, 06:00 19 Карта
Життя 2019-07-04T09:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні похолодає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня і Івана Купала

В Україні похолодає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня і Івана Купала

Івана Купала. Фото: vottak.net
Івана Купала. Фото: vottak.net

У четвер, 4 липня, стихне спека і в Україні встановиться комфортна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, суттєві опади малоймовірні, буде сонячно, на небі з'являться красиві білі хмарки, температура повітря - + 21 + 26 градусів.

"Навіть з Півдня сильна спека піде, там очікується + 25 + 29, місцями до +30 градусів", - попередила синоптик.

Тим же, хто збирається їхати в Карпати, Діденко радить взяти з собою теплі речі, адже найближчої ночі там очікується + 7 + 12 градусів.

У той же час, на Півночі північно-західний вітер може періодично істотно посилюватися і можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні в Луганській і Донецькій областях. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути.

У Києві в четвер без істотних опадів, тільки в окремих районах може збільшитися хмарність та вологість.

"Протягом дня в столиці можна дихати прекрасним свіжим повітрям, очікується + 20 + 23 градуси", - написала синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Такий "синоптичний рахат-лукум" в Україні триватиме до кінця тижня.

В найближчій перспективі суттєві дощі з грозами можливі на Івана Купала, 7 липня, 8 липня.

"А поки користуємося моментом - частіше відриваємося від гаджетів і насолоджуємося свіжим повітрям: в обідню перерву, на дачі, на справедливих і законних громадських акціях, у парку, куди кого душа кличе", - рекомендує Діденко.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про найнебезпечніші дати в 2019 році, а також про магнітні бурі в липні.

Тим часом, спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде контрастна погода від +7 до +30 і грози.

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