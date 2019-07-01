На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены

Боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 2 военнослужащих погибли и 2 ранены.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 обстрелов, еще 5 обстрелов - в районе оперативно-тактической группировки "Север".\r\nЗа сутки погибли 2 военных, еще 2 - ранены.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком.\r\nРанее на фронте был ранен украинский военный под обстрелами боевиков.\r\nКроме того, боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта.