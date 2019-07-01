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01 июля 2019, понедельник, 19:54 101
Силовые структуры 2019-07-01T19:54:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены

На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены

Боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 2 военнослужащих погибли и 2 ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 обстрелов, еще 5 обстрелов - в районе оперативно-тактической группировки "Север".

За сутки погибли 2 военных, еще 2 - ранены.

Как сообщали Українськi Новини, боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком.

Ранее на фронте был ранен украинский военный под обстрелами боевиков.

Кроме того, боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС смерть военного

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