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02 липня 2019, вівторок, 11:51 49
Події 2019-07-02T13:30:02+03:00
Українські Новини
Двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком

Двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком

Санітарні Hummer'и для ЗСУ. Фото: inforesist
Санітарні Hummer'и для ЗСУ. Фото: inforesist

Після того, як українські військові за добу зазнали серйозні втрати в зоні ООС, двоє волонтерів-медиків отримали кульові поранення через обстріл бойовиків у Донецькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За попередніми даними, постраждалі отримали кульові поранення, рухаючись на автомобілі по дорозі "Мар'їнка - Красногорівка".

На сьогодні вони перебувають у військовому госпіталі Покровська.

У поліцію надійшло повідомлення від працівників центральної міської лікарні Курахового про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 і 32 років.

З їх слів, кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинули два бійця ВСУ, ще двоє - поранені. До цього бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком.

Зеленський відреагував на обстріл авто при евакуації медиками пораненого в ООС.

Тим часом ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській.

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