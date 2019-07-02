Двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком

Після того, як українські військові за добу зазнали серйозні втрати в зоні ООС, двоє волонтерів-медиків отримали кульові поранення через обстріл бойовиків у Донецькій області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗа попередніми даними, постраждалі отримали кульові поранення, рухаючись на автомобілі по дорозі "Мар'їнка - Красногорівка".\r\nНа сьогодні вони перебувають у військовому госпіталі Покровська.\r\nУ поліцію надійшло повідомлення від працівників центральної міської лікарні Курахового про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 і 32 років.\r\nЗ їх слів, кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі.\r\nПоліцейські встановлюють всі обставини події.\r\nЗа цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинули два бійця ВСУ, ще двоє - поранені. До цього бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком.\r\nЗеленський відреагував на обстріл авто при евакуації медиками пораненого в ООС.\r\nТим часом ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській.