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01 июля 2019, понедельник, 13:26 2070
Происшествия 2019-07-01T13:30:12+03:00
Українські Новини
Боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком

Боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики обстреляли автомобиль одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного (Донецкая область), вследствие чего один военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии", - сказано в нем.

Командование ООС подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

Как сообщали Українськi Новини, ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.

Ранее на фронте был ранен украинский военный под обстрелами боевиков.

Тем временем боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта.

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