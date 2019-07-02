Украинские военные за сутки понесли серьезные потери в зоне ООС

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков 2 украинских военнослужащих погибли, еще 2 получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия; трижды возле Авдеевки - из минометов калибра 120 мм; возле Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем; три раза в районе Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов; окраине Лебединского - из 120-мм миномета; вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета; возле Песков - из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм; три раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; дважды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Новгородским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 1 июля 3 боевика были убиты, еще 5 ранены.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции были обстреляны один раз: вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел позиций ООС: возле Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли автомобиль одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного.

Позже Владимир Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.