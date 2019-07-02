МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России

Министр иностранных дел Павел Климкин, который уходит в политический отпуск, заявляет, что Министерство иностранных дел подготовило план жестких ответных действий в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с решением ассамблеи восстановить полномочия России.

Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Мы согласовали план действий, мы сейчас советуемся, как тактически его имплементировать... Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали....Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - заявил Климкин.

При этом он отрицает, что восстановление полномочий РФ в ПАСЕ было частью сделки по освобождению 24 украинских моряков.

"Это не соразмерно. То есть, банально, идея одно на другое разменять - это не соответствует той логике, которой все придерживались (в ПАСЕ)", - подчеркнул министр.

При этом он признал, что в ПАСЕ обсуждались разные варианты освобождения моряков.

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Как сообщали Українськi Новини, Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

При этом делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины объявили о демарше в ПАСЕ.

Также вопрос о возвращении России в ПАСЕ направлен в "Венецианскую комиссию".